Kinder- en tienerkledingbeurs Drempt

DREMPT – Op vrijdag 20 maart is er een kinder-en tienerkledingbeurs in Drempt. Hier kan kleding en speelgoed gekocht maar ook verkocht worden. Dit jaar is wordt de markt van 16.00 tot 19.00 uur gehouden op een nieuwe locatie, de St Joriskerk in Drempt.

De opbrengst van de kleding is driekwart voor de verkoper zelf en een 25 procent gaat naar de CliniClowns. Zij zullen tijdens de beurs aanwezig zijn. Betalende klanten betalen 1 euro extra voor het goede doel. Houd er rekening mee dat op de middag en avond zelf alleen met cash geld betaald kan worden. Pinnen is niet mogelijk.

Voor vragen en/of aanmelding om mooie kleding en speelgoed/spelletjes in te brengen kan gemaild worden naar kinderkledingbeursdrempt@gmail.com.

www.kinder-tiener.kledingbeurs-drempt