Kaartverkoop Anjerconcert in de wachtkamer

DOESBURG – De organisatie van het Anjerconcert, dat plaatsvindt op zaterdag 18 april in Sporthal De Beumerskamp in Doesburg, gaat onlangs alle corona-maatreglen voorlopig gewoon door. Het organiserend comité hoopt dat na de komende weken alsnog groen licht gegeven kan worden voor het concert. Mochten de Corona-maatregelen nog van kracht zijn in april, dan zal het concert naar een later te bepalen datum in het najaar worden verschoven. Wel wordt, in ongewisheid van een beslissing, de kaartverkoop per heden gestopt. Dit in verband met het eventueel moeten terug betalen van de reeds verkochte kaarten.