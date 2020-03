Jubileumuitvoering van Oosterhuuzens Dialectkoor

KLARENBEEK – Het Oosterhuuzens Dialectkoor uit Oosterhuizen gaat zich op zaterdag 4 april om 20.00 uur in een nieuwe outfit zich presenteren in het ontmoetingscentrum Het Boshuis in Klarenbeek. Dit keer wordt het een jubileumuitvoering ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan. De kaartverkoop gaat woensdag 4 maart van start.

Het publiek kan genieten van een serie nieuwe liedjes maar ook een aantal succesliedjes uit de vorige jaren. Het koor is druk bezig om onder leiding van Theo Uijttenboogaart een serie nieuwe liedjes in te studeren. Er wordt deze avond een gezellige start gemaakt met een nieuw welkomstlied. Maar zeker mag ook aandacht gevraagd worden voor het liedje Gazelle, dat de bezoekers zeker zal aanspreken. Daarnaast worden ook liedjes gezongen van de cd ‘Mag d’r best wezen’, die werd gepresenteerd bij het tienjarig bestaan van het dialectkoor. Deze CD is ook op de uitvoering te koop. De tekst van de meeste liedjes wordt op een groot scherm geprojecteerd, zodat het publiek lekker kan meezingen.

Daarnaast is er ook nog een optreden van het Oosterhuuzens Dialectkoor Orkest onder leiding van Jan Verkerk. De muzikanten brengen verrassende vrolijke liedjes, waarvan het publiek zeker zal genieten. Tevens is er een grote verloting een vele tafels vol met prijzen.

Het Oosterhuuzens Dialectkoor is opgericht op 8 maart 2005. De vereniging telt ruim 65 leden en wordt veel gevraagd in de regio voor optredens. Het koor is een vereniging waarbij vooral de gezelligheid de boventoon voert, maar waar wel getracht wordt de liedjes zo goed mogelijk te brengen. Het koor heeft inmiddels een repertoire van tachtig liedjes, waarvan de tekst meestal door eigen leden is gemaakt of bewerkt. Voor begeleiding zorgen drie accordeonisten, een mondharmonicaspeler, een gitarist en een slagwerker. Jaarlijks wordt ongeveer 25 keer opgetreden in tehuizen en op festiviteiten,

Kaarten voor deze uitvoering kosten 6 euro en zijn vanaf 4 maart verkrijgbaar bij Primera De Damper aan de Dorpsstraat Beekbergen, bij Martien Kobussen aan de Droefakkers 3a in Loenen, bij Bike Totaal Wolters aan de Klarenbeekseweg 102 in Klarenbeek, bij Bakkerij Gerrits aan de Tullekensmolenweg in Lieren, bij Gert Weijers aan de Kievitsweg 7 in Wilp-Achterhoek en bij penningmeester Ton Tijhof via tel. 055-5062289.

www.dialectkoor.nl