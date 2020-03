Joop Verhaar sponsort Onze Droom met fietstocht door Europa

OEKEN – De 69-jarige Joop Verhaar uit Oeken fietst met passie. Vorig jaar fietste hij 22.000 kilometer door ons land en de rest van Europa. Soms met één van zijn kinderen, soms met een vriend, maar meestal alleen. Dit jaar wil hij met zijn fietstochten meerdere mensen een plezier doen. Hij zoekt sponsors die hem voor elke kilometer boven de 10.000 een bedrag willen schenken, dat dan bestemd is voor ontmoeting Onze Droom in Brummen.

Onze Droom is een burgerinitiatief in Brummen. Een groep actieve vrijwilligers organiseert ontmoetingen, maaltijden, een Repair Café, kledinguitgifte en nog veel meer. Sinds kort heeft Onze Droom een eigen ruimte aan de Meidoornlaan 18a. Hierdoor kunnen de vele plannen die de vrijwilligers hebben dit jaar verder vormgegeven worden. Denk aan een groente- en kruidentuin om verse maaltijden te kunnen maken. Een tuin waarin een aantal mensen werkt, waaruit anderen koken en samen worden de maaltijden opgegeten.

Het Repair Café, dat tot nu toe eens per maand geopend was, kan vaker open. Ook zullen jongeren geleerd worden dingen te repareren. De ontmoetingen kunnen worden uitgebreid naar meerdere keren in de week, ook in het weekend.

Joop Verhaar is één van de mensen die op de vierde donderdagmiddag van de maand muziek komen maken bij Onze Droom. “Ik vind dit zo’n goed initiatief, dat ik vind dat Onze Droom op mijn steun mag rekenen.” Wie Joops tocht wil sponsoren, kan contact opnemen met Marita Klein, tel.06-13576825 of st.onzedroom@gmail.com. Alle sponsors worden in de loop van het jaar geregeld op de hoogte gehouden van Joops belevenissen.