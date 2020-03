Inwoners Rheden winnen 300.000 euro bij Postcode Loterij

RHEDEN – Geen Gaston aan de deur dit keer, voor de winnaars van de Postcode Loterij. De enthousiaste ambassadeur van de loterij verraste de winnaars van de straatprijs in Rheden vorige week via een videogesprek.

Negen deelnemers aan de Smidsweg wonnen een prijs in de februaritrekking. Vier winnaars krijgen een bedrag van respectievelijk 75.000 euro, 50.000 euro, 37.500 euro en 12.500 euro. Vijf winnaars kregen elk 25.000 euro. Frank (35) en zijn vrouw winnen 25.000 euro: “Geweldig! We zijn allebei politieagent, dus we zijn nu hard aan het werk. We gaan de prijs gebruiken voor de verbouwing van ons huis.”

Onder de negen prijswinnaars is ook nog eens een auto verloot. Cor (61) was de gelukkige: “Ik heb nu een hele oude auto, dus ik ben heel blij met deze nieuwe! Normaal gesproken zou ik lekker op vakantie gaan, maar dat kan nu nog even niet.”

Eerder dit jaar viel er ook al een Straatprijs in Rheden. Toen verdeelden zeven winnaars een bedrag van 237.500 euro met elkaar. Vanaf 1 februari wordt 100 dagen lang elke dag een Straatprijs bekendgemaakt.

Foto: Roy Beusker