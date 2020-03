Inschrijving voor dertiende Keppelrun geopend

HOOG-KEPPEL – De inschrijving voor de dertiende editie van de Keppelrun is geopend. Deze professionele, maar gezellige hardloopwedstrijd vindt dit jaar plaats op zondag 14 juni.

De routes van de Keppelrun voeren dwars door het fraaie decor van een typisch Achterhoeks coulissenlandschap en door twee dorpskernen leidt. Onderweg ervaren lopers de rust en de schoonheid van de natuur en komt de historie tot leven. De route van 5 kilometer loopt zelfs over de golfbaan. De afstanden om te lopen zijn 1, 5 of 10 kilometer, met start en finish in het dorp Hoog-Keppel. Het startschot van de Keppelrun klinkt om 10.30 uur voor de 5 km-loop, om 11.20 uur voor de 10 km-loop en 12.40 uur voor de jeugdloop.

De Keppelrun is een evenement met tijdregistratie waarbij sportiviteit, gezondheid en gezelligheid voorop staan. De route geeft spannende doorkijkjes, waar boerderijen, bos, weilanden en akkers elkaar afwisselen. Het parcours heeft bewezen dat snelle tijden mogelijk zijn. De Keppelrun staat bekend om de gemoedelijke sfeer en is voor jong en oud. Betrokken sponsors, enthousiaste vrijwilligers en plaatselijke muzikanten zorgen samen met de organisatie onder auspiciën van voetbalvereniging HC’03 voor een perfect hardloopevenement.

Inschrijven voor de Keppelrun kan tot en met zaterdag 13 juni 18.00 uur via www.keppelrun.nl. De kosten voor deelname bedragen 3 euro voor de jeugdloop, 9 euro voor de 5 kilometer en 10 euro voor de 10 kilometer. Alle deelnemers ontvangen dit jaar een unieke herinneringsmedaille en onder andere. ook een cadeauvoucher voor een gratis ontspannen dagje wellness, kortingsbon voor hardloopschoenen en gratis entree tot openluchtzwembad Hessenbad. Alle overige informatie en praktische zaken zijn te vinden op www.keppelrun.nl.

Het is ook mogelijk deel te nemen als team. Naast een individuele tijd wordt dan ook een teamtijd geregistreerd. Een team bestaat uit drie of vier lopers, waarbij de snelste drie tijden meetellen. Werkgevers die een team willen sponsoren kunnen zich aanmelden voor een bedrijfspakket bij de teamrun.

Foto: Pascal Teerink