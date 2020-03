Inschrijvers nodig voor subsidie zonneveld De Bocht

DIEREN – Er is veel belangstelling voor deelname aan zonneveld De Bocht in Dieren. Voor de aanvraag van de benodigde SDE-subsidie zijn echter voor maandag 23 maart nog meer voorinschrijvers nodig.

De onlangs gehouden informatiemiddag kon rekenen op veel belangstelling. Veel belangstellenden hebben zich al ingeschreven, maar er zijn nog meer aanmeldingen nodig. Binnen korte tijd moet de aanvraag voor SDE-subsidie worden ingediend. Op dat moment moet er voor een bepaald bedrag aan voorinschrijvingen zijn. De teller staat nu op 140.000 euro, er is nog een kleine 50.000 euro extra nodig. Daarom verzoekt de werkgroep belangstellen zich zo snel mogelijk aan te melden. Dit kan op de website van Energiecoöperatie Rijn en IJssel: www.rijnenijsselenergie.nl/project/project-de-bocht.

De voorinschrijving verplicht tot niets, pas als het project doorgaat worden alle inschrijvers benaderd om definitief aan te geven of zij mee willen doen en voor welk bedrag. Inschrijven kan voor maximaal dertig zonparticipaties.

Zonneveld De Bocht is een initiatief van Klimaatwerkgroep Dieren-Zuid. Terrein De Bocht is gelegen langs de stoomspoorlijn, nabij de Spankerenseweg. Op het veld gaan 3380 panelen 1,25 megawatt opwekken, overeenkomstig het gebruik van 415 huishoudens. De totale kosten zijn 900.000 euro waarvan de werkgroep hoopt dat ca 200.000 euro wordt ingelegd door inwoners van Rheden. De investeerders worden mede-eigenaar van het zonneveld, voor een periode van 25 jaar. Het verwachte rendement is 3 tot 5 procent per jaar.