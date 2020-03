Initiatiefgroep pleit alsnog voor vervolgonderzoek naar MFC

EERBEEK – Geen financiële middelen. Dat is de belangrijkste reden dat het college van de gemeente Brummen geen nader onderzoek wil doen naar de mogelijkheden van een multifunctioneel sportcentrum in Eerbeek. Een grote teleurstelling voor de initiatiefgroep.

Burgemeester en wethouders hebben begin februari besloten geen verder onderzoek te doen naar een multifunctioneel centrum (MFC) in Eerbeek. Een vorig jaar uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat alle varianten die zijn onderzocht kostbaar zijn. Dat terwijl gelijkblijvende of dalende (exploitatie)lasten een voorwaarde waren voor de gemeente.

Dat een MFC in het centrum, op de locatie van De Bhoele, onhaalbaar blijkt, daar kunnen de initiatiefnemers wel mee leven. Waar zij meer moeite mee hebben, is dat in het onderzoek wordt geconcludeerd dat het idee van een MFC Sport, een sportcampus aan de Veldkantweg, wèl verdieping verdient. De eindrapportage meldt: “Het concept MFC Sport sluit sterk aan op de behoefte van sportverenigingen in binnen- en buitensport om meer samenwerking op te zoeken met elkaar, waarbij gezamenlijke huisvesting logisch en versterkend is. Bijkomend voordeel is dat het de deur open houdt om in de toekomst andere functies toe te voegen, en zo al dan niet stappen te zetten richting het uitgebreidere concept MFC Totaal. Ongeacht of op korte termijn een keuze wordt gemaakt om te investeren in een MFC, zou het goed zijn om het concept als gezamenlijk perspectief vast te stellen voor het gebied.”

Waar de initiatiefnemers blij waren met deze conclusie, zo teleurgesteld waren zij met de reactie van het college, dat geen vervolgonderzoek wil uitvoeren naar de financiële haalbaarheid van een MFC Sport aan de Veldkantweg. Volgens het college bedraagt het tekort voor een MFC Sport nog steeds zo’n 4 miljoen euro.

Niet helemaal terecht, meent de initiatiefgroep. “Die 4 miljoen is alleen van toepassing als een nieuwe MFC Sport niet in plaats van De Bhoele wordt gerealiseerd, maar dat sporthal De Bhoele ook blijft bestaan. Dat is niet realistisch en is ook nooit een uitgangspunt, danwel discussiepunt geweest. Uitgangspunt is juist dat er één moderne multifunctionele sportaccommodatie wordt gerealiseerd, die De Bhoele vervangt”, zegt secretaris Johan van Riel van de initiatiefgroep. Het haalbaarheidsonderzoek berekent een financieel tekort van 2,11 miljoen voor een MFC Sport. Daarin zijn dan onder andere provinciale subsidies nog niet meegenomen. “De gemeente wil die bedragen nog niet meenemen, terwijl dat volgens het onderzoeksbureau heel normale bedragen zijn om mee te rekenen.” Ook mogelijke opbrengsten van woningbouw op het terrein van De Bhoele worden niet door de gemeente in de overweging meegenomen. Het college geeft in haar besluit aan ‘het beschikbare woningbouwprogramma te willen benutten op andere locaties in Eerbeek en de rest van de gemeente Brummen.’

“Deze 2,11 miljoen euro is een berekening over 40 jaar, wat neerkomt op 52,750 euro per jaar. Met de jaarlijkse kostenbesparingen en inverdieneffecten van samenwerking is het goed mogelijk dat de jaarlijkse lasten nog veel lager uitkomen”, stelt Van Riel namens de initiatiefgroep.

In de forumbijeenkomst van februari heeft Van Riel de gemeente opgeroepen om te zoeken naar mogelijkheden om een MFC Sport, en mogelijk in de toekomst een MFC Totaal, tot stand te laten komen. “Eerbeek heeft voldoende motivatie, kennis en kunde om dit samen met de gemeente tot stand te brengen.” Of zijn oproep effect heeft gehad is afwachten. “Ik heb begrepen dat verschillende raadsfracties vragen hebben gesteld aan het college, dus het is wachten op de beantwoording daarvan. Maar we hebben vooral ingesproken om onze kant van het verhaal te vertellen.”