Inbraak bij dartvereniging

BRUMMEN – Tussen donderdag 19 maart 17.30 uur en zaterdag 21 maart 11.15 uur is er gepoogd in te breken in een clubgebouw van de dartvereniging gevestigd aan de Rhienderstein te Brummen. Onbekenden hebben een toegangshek geforceerd en vervolgens een ruit van het gebouw vernield. Onbekend of er daadwerkelijk iets is weggenomen.