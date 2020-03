BRUMMEN – Tussen zaterdag 7 maart 12:30 uur en zondag 8 maart 12.00 uur is er ingebroken in een vrijstaande woning aan het Rhienderense voetpad te Brummen. Aan de achterzijde van de woning is met een steen een ruit ingegooid. Het is niet bekend wat er is weggenomen.