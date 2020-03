Imkersvereniging Eerbeek en omstreken huldigt twee leden

EERBEEK – Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Imkersvereniging Eerbeek werd Rinus van Ark uit Loenen gehuldigd omdat hij veertig jaar lid is van de vereniging is. Ook Jan Makkink uit Hall is jubilaris bij de vereniging. Hij kon niet bij de vergadering aanwezig zijn, maar hij ontving de felicitaties en vergulde speld thuis.

Rinus van Ark werd door de voorzitter Piet Blanksma in het zonnetje gezet en kreeg een bos bloemen, een cadeaubon en uiteraard de vergulde speld opgeprikt. De voorzitter roemde zijn praktische instelling en betrouwbare aanwezigheid bij de activiteiten zoals het bouwen van de bijenstal, de Honing- en Bijenmarkt en het planten van de boompjes bij de stal.

Tijdens de cursus van afgelopen jaar heeft de vereniging een nieuwe generatie leden mogen verwelkomen. Voor de cursus van dit jaar zijn nog plaats voor vier deelnemers.