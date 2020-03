Ik vind: Zonnevelden en windmolens

Naast corona is er nog iets wat me bezighoudt. De gemeente Rheden hield op 17 februari een informatieavond over grootschalige opwekking van energie door zon en wind. Ik schrok van de opdracht die onze gemeente heeft. Het heeft grote gevolgen voor de nabije natuur en het landschap van de Posbank, de Veluwezoom en de uiterwaarden.

In heel Nederland worden gemeentes gedwongen tientallen windmolens en honderden hectares zonnepanelen per regio te plaatsen. Hierbij is het motto: zelf kiezen, anders wordt er voor jullie gekozen.

Een landschapsarchitect liet tijdens de bijeenkomst de mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden de revue passeren. Hij wist de plannen goed te verkopen.

Windmolens in de Havikerwaard of in de Veluwse bossen: mooie 240 meter hoge ‘landmarks’. De realiteit is dat ze het landschap en de natuur aantasten. Ze leveren circa 20 procent van hun vermogen en over twintig jaar is het onbruikbaar afval.

Een ‘zonneweide’ is niets anders dan een industrieterrein waar een hek omheen staat. Ecologisch gezien is het een drama. In de winter levert het nauwelijks wat op en ’s nachts niets. Na twintig jaar is het een berg chemisch afval.

Het doel van het klimaatbeleid is om opwarming van de aarde te voorkomen. Zonnepanelen en windmolens zijn hiervoor geen doeltreffende oplossingen. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar het is een onwelkome waarheid voor bestuurlijk en politiek Nederland. Of men is nog onwetend, of een ‘believer’. De opwarming van de aarde gaat zo gewoon door en ons landschap en leefomgeving worden zwaar aangetast.

De overheid, de provincies en de gemeentes denderen door. In juni moeten alle regio’s een bod inleveren in Den Haag. In het hele land zijn grote aantallen ambtenaren hiermee bezig en ze worden bijgestaan door adviesbureaus. Zij zullen leveren wat hun wordt gevraagd. De mensen, die aan de zonnepanelen en windmolens willen verdienen, zijn zich al aan het warmlopen.

Natura2000, ganzenrust- en stiltegebied; als de huidige regels te knellend zijn worden deze ter discussie gesteld. Niets is veilig! De tijd dringt! Doen we niks, dan komen de windmolens en zonnevelden er gewoon. Ben je ook bezorgd? Wil je meedenken? Help mee om dit te keren. Het is nu of nooit.

Meld je aan via rhedenrationeel.nl. Samen staan we sterker!

Roelof Meijer,

De Steeg