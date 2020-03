Ik vind: Steun onze lokale ondernemers!

Volksgezondheid en mensen gaan altijd voor, maar ondernemers, ook in de gemeente Rheden, worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. Horeca moet sluiten, sportscholen zijn dicht, de detailhandel heeft het moeilijk en ook in de toeristische en culturele sector en het verenigingsleven komen de maatregelen hard aan. Ik zie en hoor dat ondernemers in de problemen komen.

Gelukkig wordt er landelijk al een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ontzien. Deze week wordt duidelijk hoe deze eruit gaan zien. Een goede zaak, maar moeten we niet ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers en verenigingen in deze overmachtssituatie ondersteunen? Ja, dat moeten we zeker! De gemeente kan bijvoorbeeld uitstel van betaling verlenen als het gaat om de gemeentelijke belastingen zoals OZB, reclame-, precario- en toerismebelasting. En er zijn vast nog meer mogelijkheden.

Kunnen wij, de inwoners van Rheden, ook onze ondernemers steunen? Ik vind van wel en laten we dat ook met z’n allen doen. Maar hoe dan? Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Omdat veel mensen thuis zijn, kopen we veel online. Makkelijk in deze tijd. Dat snap ik helemaal, maar het is niet goed voor onze lokale ondernemers.

Dus hierbij wat suggesties: Maak eens gebruik van de service van veel restaurants en andere horeca om eten thuis te laten bezorgen. Maak het gezellig thuis met een bos bloemen nu je toch thuis bent of thuis werkt. En als je dan een bloemetje koopt bij de bloemenwinkel, neem dan gelijk een bosje mee voor die oude buurman of buurvrouw die ook de hele dag thuis zit. Heeft die het ook gezellig. Tijd om te klussen? Koop je klusspullen bij de lokale ondernemer en laat het bezorgen. De glazenwasser kan gewoon je ramen komen lappen. Bel hem niet af. Je hebt vast meer tijd om te lezen. Koop je boeken niet online, maar juist bij de lokale boekhandel of laat ze bezorgen. Vastgoedeigenaren kunnen overwegen de huur van de ruimtes die zij aan de horeca en of sportscholen en verenigingen verhuren, tijdelijk te verlagen.

En je kunt vast zelf ook iets bedenken om onze lokale horeca en detailhandel en alle andere gedupeerden te steunen. De ondernemers hebben ons nu heel hard nodig. Laten we elkaar een beetje helpen.

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden