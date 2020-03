Ik vind: Ikke, ikke, ikke

Geïnspireerd door wat ik las in de krant, zag op tv én bij de uitgang van een supermarkt: wij Nederlanders zijn nuchter en bedachtzaam. Zij het dat er altijd wel een groep is die daar anders over denkt. Wij staan in de wereld bekend als een hoog ontwikkeld land. Qua zorg staan wij zelfs in de top-zes van de wereld. Nog verbetering? Ja, dat kan! Er vallen nog teveel mensen tussen wal en schip.

Het gaat mij nu om die schreeuwgroep(en). Als je ze vraagt om wat solidariteit, warmte en verantwoordelijkheid te nemen, dan geven zij niet thuis. Echter, zij loeren wel de hele dag op hun (dure) iPhone als er hier en daar nog wat te mekkeren valt!

Nog niet zo lang geleden las ik in een ochtendblad dat het volgens lezers niet zo goed ging. Boze Zeeuwen, boze Groningers, boos op het CBR, boos op milieu-en politieke groepen en boze Veluwe-bewoners vanwege vliegveld Lelystad. Dan waren er nog boze leraren, gepensioneerden, stikstof-boeren en bouwvakkers.

Nu hebben wij er weer een fenomeen bij, namelijk hamsteraars. Ik zag iemand met een doos komkommers, zakken aardappelen en veel, héééél veel toiletpapier in een winkelwagen met daarnaast een kar vol brood en pasta’s. Het is toch van de gekke dat men een ander geen closetrol gunt en zelf karrenvrachten mee naar huis neemt. Die kunnen in de langdurige (corona) oorlog poepen zonder krantenpapier te gebruiken als in ’40 -’45. Zijn dat ook de mensen die de mond vol hebben over dat het in Nederland zo slecht gaat? Kunnen de hamsteraars van nu daaraan toegevoegd worden? Neen, tenminste als ze zich realiseren dat zij ‘fout’ waren en tevens bereid zijn om ook wat voor de Nederlandse gemeenschap te doen.

Dus, niet als ‘beste stuurman’ aan de zijlijn staan, maar als een solidaire kapitein hulp bieden aan al die mensen die nu onder geweldige druk staan om zoveel mogelijk levens te sparen. Sla nu de (gewassen) handen ineen om deze corona-oorlog te overwinnen zonder die ellendige en onnodige hamsterwoede!

Bruno de Vries,

Eerbeek