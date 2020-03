Hulpdienst SP helpt bij automatische kwijtschelding

GEM. RHEDEN – De hulpdienst van de SP Rheden helpt mensen bij onduidelijkheden bij bijvoorbeeld kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en andere rechten en plichten op het gebied van sociale voorzieningen. Niet alleen leden, ook anderen die hulp nodig hebben kunnen hier terecht.

De SP meldt dat zij deze weken, net als eerdere jaren, signalen ontvangt over de kwijtschelding van belastingen binnen de gemeente Rheden. Inwoners die al jaren kwijtschelding krijgen, waarbij de situatie niets is veranderd, ontvangen ineens bericht dat ze geen automatische kwijtschelding meer krijgen. Er ontstaat begrijpelijk hierdoor veel onrust en onzekerheid.

De SP biedt deze mensen graag duidelijkheid. “Heeft u ook een brief ontvangen of een andere ervaring als het gaat om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Meld het ons. Dit kan via rheden@sp.nl of via de hulpdienst van de afdeling op tel. 06-53105269”, aldus de Hulpdienst.

De Hulpdienst van de SP Rheden staat klaar voor iedereen, leden en niet-leden van de SP. “U kunt daar niet alleen terecht voor meldingen over de kwijtschelding, maar ook voor inlichtingen over uw rechten en plichten met betrekking tot sociale voorzieningen, hulp bij het invullen van formulieren, contacten met verschillende instanties. Uiteraard worden alle zaken vertrouwelijk behandeld en kunt u er van op aan dat uw privacy gewaarborgd blijft.”