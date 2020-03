REGIO – VIT-hulp bij mantelzorg laat weten dat de ondersteuning voor mantelzorgers de komende periode zoveel mogelijk doorgaat. Alle geplande bijeenkomsten voor mantelzorgers en vrijwilligers en inloopspreekuren op locatie komen tot en met 10 april wel te vervallen.

De bereikbaarheid van VIT-hulp bij mantelzorg blijft zoals gebruikelijk. Ook de individuele ondersteuning door mantelzorgconsulenten gaat zoveel mogelijk door.

VIT blijft beschikbaar voor een praktische vraag, advies of luisteren oor, ook wanneer iemand door de huidige omstandigheden (extra) ondersteuning kan gebruiken bij de zorg voor een naaste. Ook voor mensen die nog niet bekend zijn met VIT-hulp bij mantelzorg. Contact leggen met VIT kan via tel. 0544 – 820000 tussen 09.00 en 15.00 uur of via info@vithulpbijmantelzorg.nl.