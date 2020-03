Huisartsen Hagenau alleen nog bereikbaar voor spoedgevallen

DIEREN – Huisartsengroep Hagenau heeft besloten de deuren te sluiten voor niet-spoedeisende vragen. De medewerkers hebben tijd en ruimte nodig om de enorme hoeveelheid aan telefonische vragen en beoordelingen van zieken patiënten met mogelijk het coronavirus op te vangen. Dit meldt Hagenau op haar website.

De spoedeisende zorg voor patiënten moet door kunnen gaan. Inmiddels zijn er echter zorgverleners van de praktijk ziek geworden en het aantal telefonische vragen van patiënten is extreem hoog. Verdere uitval van zorgverleners moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De druk op de praktijk is groot en daarom hebben de medewerkers besloten de praktijk te sluiten voor niet-spoedeisende vragen.

Alle geplande afspraken zonder spoedeisend karakter worden afgezegd of omgezet in een telefonische afspraak.

Patiënten met spoedeisende klachten kunnen de praktijk bellen. Stel alles wat kan wachten uit, luidt het devies. Naar de praktijk komen kan alleen op afspraak. Wie verkouden is, blijft thuis, tenzij vooraf afgesproken.

Ook op de huisartsenpost wordt alleen zorg verleend bij spoed. De huisartsenpost heeft speciale maatregelen genomen voor patiënten met luchtwegklachten. Deze patiënten worden ontvangen op een aparte locatie in de regio.

www.hagenau.nl