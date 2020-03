HSV Ons Genoegen aan de slag met zwerfvuil

GIESBEEK – Zaterdag 21 maart is weer de Landelijke Zwerfvuildag. De leden van Hengelsportvereniging Ons Genoegen in Giesbeek steken die dag de handen uit de mouwen en gaan aan de slag om op zoveel mogelijk plekken in en rond het dorp zwerfvuil op te ruimen. Iedereen die ook een schone omgeving hoog in het vaandel heeft staan, wordt uitgenodigd mee te helpen.

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. En hoewel de gemeente er veel aan doet om de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden, voorkomt dat niet dat er toch veel troep ligt op straat, in bermen en sloten. En als er eenmaal troep op straat ligt, blijkt dat mensen zich nog minder geremd voelen om hier rommel bij te gooien, waardoor vervuilde plekken alleen nog maar viezer worden.

Ons Genoegen is van mening dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de openbare ruimte, maar dat dit zeker ook een verantwoordelijkheid is van de inwoners zelf. De landelijke zwerfvuildag beschouwt de Giesbeekse vereniging als een mooi moment om de krachten te bundelen en met zoveel mogelijk mensen op pad te gaan om de eigen woonomgeving op te ruimen. Ons Genoegen hoopt op hulp van individuele vrijwilligers, maar ook van verenigingen, scholen of teams omdat natuurlijk geldt: hoe groter de deelname, hoe beter het resultaat.

“Vorig jaar hebben we dit ook gedaan en het was een leuke en dankbare klus. Je bent lekker buiten aan het werk en met een paar uurtjes inzet kun je al heel veel bereiken. Bovendien krijg je heel veel positieve reacties van de mensen op straat!”, zegt de vereniging. De gemeente Zevenaar zal materiaal beschikbaar stellen en aan het eind van de actie het ingezamelde zwerfvuil komen ophalen.

Mensen die zich geroepen voelen mee te helpen om hun wijk of buurt te ontdoen van zwerfvuil, kunnen zich tot 18 maart aanmelden bij Harry Knuman via h.knuman@upcmail.nl of tel. 06 – 52412631. De deelnemers verzamelen zich zaterdag 21 maart om 8.30 uur bij het clubgebouw van HSV Ons Genoegen aan de Landaansestraat 6b in Giesbeek. Er wordt tot ongeveer 12.00 uur doorgewerkt.