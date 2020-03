Het Boshuis werkt aan duurzaamheid

KLARENBEEK – Het bestuur van de Stichting Het Boshuis in Klarenbeek werkt voortvarend aan de duurzaamheid van het gebouw. Een van de doelstellingen is om het energiegebruik zoveel mogelijk terug dringen.

In samenwerking met de gemeente Voorst is een milieurapport tot stand gekomen. Met een aantal van de mogelijkheden die hierin worden genoemd is het bestuur aan de slag gegaan. Alle verlichting in de ruimte Kastanje (de voormalige kerkruimte) is inmiddels vervangen door LED lampen. Men verwacht hiervan een flinke besparing op het elektragebruik.

Thans is het bestuur zich aan het oriënteren op het isoleren van de gewelven vanaf de bovenzijde. Door de gewelven verdwijnt veel warmte naar de grote loze ruimte daarboven. Hier probeert men wat aan te doen. Dit is echter niet zo simpel door de vorm en de bereikbaarheid. Een eerste advies door een isolatiebedrijf is al ontvangen. Het bestuur gaat dit nu bespreken met de gemeente, omdat het gebouw een gemeentelijk monument is. Daarna zal men ook de Monumentenwacht raadplegen en hun ervaringen meewegen voordat hierover iets definitiefs wordt besloten. De kosten spelen hierbij ook een grote rol.

Het bestuur is niet ontevreden over de bezetting van het gebouw. Er hebben vorig jaar diverse activiteiten plaats gevonden. Naast de maandelijkse zondagvieringen werd er door vele verenigingen en instanties gebruik gemaakt van Het Boshuis. Daarnaast is de familiekamer van tijd tot tijd in gebruik geweest, meestal gevolgd door condoleances en afscheidsvieringen. Ook is in samenwerking met Landgoed Klarenbeek tijdens een huwelijksfeest daar een aantal kerkelijke inzegeningen in Het Boshuis geweest. Vol lof is het bestuur over de inzet van de vele vrijwilligers die al deze activiteiten hebben verzorgd op allerlei fronten.

Vorig jaar is op 28 september in Klarenbeek een grote oud-ijzer-inzameldag geweest. De opbrengst van deze dag en die van het jaar daarvoor was voor de geluidsinstallatie in Het Boshuis. De totale inzameling heeft ruim 21.000 euro opgebracht. Het bestuur is de oud-ijzer-commissie en alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt zeer dankbaar.

Van de Daniël Brouwerschool heeft Het Boshuis een mooi los podium als schenking mogen ontvangen. In Het Boshuis is nu definitief buffet annex bar tot stand gekomen. Deze is geheel door eigen mensen opgebouwd. Ook is het buitenschilderwerk (van de voormalige kerk kerk) geheel afgerond. Het gebouw kan er nu weer een aantal jaren tegen.