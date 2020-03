Halfvastenoptocht Velp afgelast

VELP – Wegens het coronavirus heeft het bestuur van CV de Narrenkap in Velp besloten om de halfvastenoptocht én instuif, die gepland stonden voor zondag 22 maart af te moeten gelasten. “Gezien de huidige situatie in Nederland en de maatregelen die al getroffen worden door het kabinet, zijn wij niet in staat de optocht te organiseren volgens de planning. Ook wij willen geen enkel risico nemen hieromtrent”, meldt de caranvalsvereniging, die de optocht tijdens de carnavalsviering in februari al moesten afgelasten in verband met het slechte weer.