Grote drukte op de Posbank

RHEDEN – Met de huidige maatregelen die mensen gebieden zoveel mogelijk thuis te blijven, kinderen niet naar school kunnen en alle openbare gelegenheden gesloten zijn, leek het een goed plan om in het weekend even uit te waaien in de natuur. Er kwamen echter zoveel mensen op dit idee, dat de Posbank werd overspoeld met duizenden bezoekers.

Natuurmonumenten deed iedereen een dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. Mensen die wèl het natuurgebied bezochten werden met een grote lichtkrant gesommeerd dan toch in ieder geval 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Niet de Posbank bezoeken maar een paar kilometer verderop de natuur ingaan zou een betere optie zijn.

Alle waarschuwingen ten spijt, zochten velen afgelopen weekend toch de natuur op. Natuurmonumenten vraagt bezoekers dan toch echt de drukke plekken te vermijden, afstand te bewaren en vooral thuis te blijven met griepverschijnselen.

Vanwege het coronavirus zijn alle bezoekerscentra en infopunten van Natuurmonumenten gesloten tot en met 6 april. Alle excursies in gebieden en bij bezoekerscentra zijn tot en met 6 april geannuleerd.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink