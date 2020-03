Gratis minizine voor alle Doesburgers: Belegerd en Bevrijd

DOESBURG – Het is het jaar 2015, zeventig jaar na de bevrijding van Doesburg op 16 april 1945. Er wonen in het voormalige Hanzestadje niet veel mensen meer die dat zelf hebben meegemaakt. Toch is het een verhaal dat intrigeert.

Terwijl grote delen van Nederland en zelfs steden rondom Doesburg al bevrijd waren, bleven de in ons vestingstadje gelegerde Duitsers zich verzetten tegen omringende geallieerde eenheden. Er werd een verbeten strijd uitgevochten, letterlijk over de hoofden van de Doesburgers. Maar wat gebeurde er nou precies? En wat betekende het voor de Doesburgers?

Wie daar meer over wilde weten, kwam terecht bij boeken die over de geschiedenis van Doesburg zijn geschreven. Mooie boeken, daar niet van, maar vertellen over de geschiedenis van een stad is niet hetzelfde als een beeld geven van de bùrgers in die stad.

Een paar mensen van HetHuisDoesburg raakten daarover met elkaar in gesprek en ze kwamen tot de conclusie dat er een diepgaand onderzoek nodig was om te reconstrueren hoe de Doesburgse bevolking die belegering had ondergaan. Het nacht na nacht schuilen in kelders, terwijl de stad bestookt werd met granaten. De dagelijkse confrontatie met de bezetters die het voor het zeggen hadden, en die Doesburgse mannen dwongen tot arbeid onder gevaarlijke omstandigheden. De doden en gewonden door granaatinslagen en de totale vernietiging van een deel van de stad. Je zou er zo graag meer over willen weten.

Henk IJbema, ook toen al een zeer actief lid van HetHuisDoesburg, begon te snuffelen in streekarchieven en oude kranten en hij vroeg de Doesburgers die het allemaal zelf hadden meegemaakt naar hun ervaringen. Hij stuitte daarbij op dagboeken die door de burgers van Doesburg in de laatste periode van de oorlog waren bijgehouden. Zijn belangstelling werd steeds intenser, en insiders weten dat als IJbema zich eenmaal ergens in vastbijt, het altijd leidt tot mooie resultaten. En dat gebeurde ook.

Het leidde in eerste instantie tot een serie dagboekfragmenten die bewerkt door Tineke Beishuizen in De Gelderlander werden gepubliceerd en veel aandacht trokken. Maar IJbema wilde meer weten en langzaam maar zeker kreeg hij een beeld van de houding van burgers in een bedreigde stad, die alleen maar konden overleven door het ontwikkelen van een gemeenschapszin die er eerder nooit was geweest. Veel van de gesprekken die hij voerde werden op beeld geregistreerd ‘voor later’, omdat HetHuisDoesburg het als één van haar taken zag en nog steeds ziet om de geschiedenis van de stad te vertellen aan de Doesburgers van nu en te bewaren voor het nageslacht.

Het is nu 2020. De bevrijding van Doesburg is vijfenzeventig jaar geleden, en HetHuisDoesburg wil dat vieren met het gratis huis-aan-huis verspreiden van een minizine, een miniatuur tijdschriftje waarin de dagboekfragmenten die in 2015 in De Gelderlander verschenen, verrijkt zijn met door IJbema uit vele bronnen verkregen persoonlijke details. In dit minizine is van dag tot dag het leven van de Doesburgse burgers in die laatste benarde oorlogsweken te volgen. En dan kan het gebeuren dat u na het lezen van het minizine door de Meipoortstraat loopt en u ineens realiseert dat hier de keien uit de Kraakselaan terecht kwamen, toen daar op 4 april een gedeelte van werd opgeblazen. “Want dat is wat het minizine u te bieden heeft: een belangrijk verhaal uit de geschiedenis van Doesburg zodat u na het lezen ervan ons stadje met andere ogen zult bekijken”, aldus Henk IJbema en Tineke Beishuizen.

Belegd en Bevrijd wordt in de eerste week van april gratis verspreid in Doesburg. Wie het minizine niet in de brievenbus aantreft, kan een gratis exemplaar afhalen bij Boek en Buro in de Kerkstraat of bij de Doesburgse VVV.