DIEREN – Een scooterrijder is zaterdagmiddag 28 maart rond de middag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising tussen de Ellecomsedijk en Doesburgsedijk in Dieren. De jongeman kwam met zijn brommer in botsing met een busje, de oorzaak is nog niet bekend. Omstanders verleenden eerste hulp tot de ambulance ter plaatse kwam. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Beide voortuigen liepen schade op.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink