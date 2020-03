Gewapende overval in Klarenbeek

KLARENBEEK – In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 maart, even na 3.30 uur, hebben drie gewapende mannen een woning aan de Molenweg in Klarenbeek overvallen. De drie zijn gevlucht in een auto, die even verderop geparkeerd stond. De omgeving van de woning is afgezet en er wordt sporenonderzoek gedaan.

De politie is, onder andere met een helikopter, op zoek gegaan naar de daders, maar hebben dinsdagochtend nog niemand aan kunnen houden. De politie doet op Twitter een oproep aan eenieder die misschien iets heeft gezien om dit vooral te melden. Er wordt niet gemeld of er ook iets is meegenomen.