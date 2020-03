Gevolgen coronavirus zichtbaar in de regio

REGIO – De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus / Covid-19 zijn, ook bij ons in de regio, groot. Na de verscherpte maatregelen van zondag 15 maart zijn niet alleen grote, maar ook kleinere evenementen en bijeenkomsten afgelast. Een volledig overzicht is niet te maken, maar hierbij een greep.

Organisatoren en besturen nemen hun verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Niet alleen grote bijeenkomsten, ook kleinere aangelegenheden worden uit voorzorg afgelast. Sportverenigingen liggen stil, de scholen zijn gesloten, de bibliotheken en musea zijn dicht. Kerkdiensten worden niet langer gehouden. Sinds zondag zijn ook horecagelegenheden verplicht de deuren te sluiten. Alles om mensen maar zoveel mogelijk thuis te houden en de verspreiding van het virus in te dammen. Concerten, lezingen en activiteiten gaan niet door.

Zo kan de Kennedymars in Klarenbeek, een evenement met vele duizenden deelnemers, niet doorgaan. De drumfanfare van OLTO in Loenen stelt haar concert uit en het optreden van Carmina Ludens in Brummen is afgezegd. De Kruiskerk in Eerbeek heeft besloten de komende tijd geen diensten en grote bijeenkomsten te houden. Landelijk worden alle activiteiten in het kader van NLDoet afgezegd. De informatieavond van BrummenEnergie in Eerbeek is afgelast, evenals de concerten van Dialectkoor Oosterhuizen en In Between Brummen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De GGD heeft gemeld dat de vaccinatieronde in Brummen wordt uitgesteld naar het najaar. De GGD heeft alle kracht nodig in de strijd tegen het virus.

Concerten, lezingen en activiteiten gaan niet door. Zo zag de organisatie van de Halfvastenoptocht in Angerlo zich genoodzaakt het feest afgelopen weekend af te blazen. Zuur, want er was bijzonder veel belangstelling nu veel carnavalsoptochten moesten worden afgelast vanwege het slechte weer. De nieuwe expositie in de Raadskelder wordt uitgesteld en landelijk is de Opruimdag afgelast. Het Lalique Museum sluit noodgedwongen haar deuren, Podium Acanthus heeft geen concerten en het Filmhuis staakt alle voorstellingen. De Protestantse Gemeente verzorgt even geen diensten in de Martinikerk in Doesburg en Galluskerk in Doesburg. De Gasthuiskerk heeft de komende twee weken alle voorstellingen afgezegd. Ook de uitvoering van de Matthäus Passion in de Martinikerk kan niet doorgaan. Filmhuis Doesburg annuleert alle voorstellingen tot minimaal 6 april.

Zo zag carnavalsvereniging De Narrenkap in Velp zich genoodzaakt de Halfvastenoptocht af te gelasten. Zuur, want deze werd juist georganiseerd nadat de carnavalsoptocht niet door kon gaan vanwege het slechte weer. Voetbalvereniging Dierensche Boys moet het feestprogramma ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan verplaatsen naar later dit jaar.

Ook de informatieavond van wijkraad in Dieren Noord-Oost en de vergadering van Belangenvereniging Spankeren gaan niet door, het concert van de Velpse Accordeon Vereniging, lezingen bij boekhandel Jansen & de Feijter, de kledingbeurs in Ellecom, het Open Podium van RiQQ in de Bundel in Dieren, en de Faunadag op kasteel Middachten in De Steeg. De diensten in de Emmaüskerk zijn afgelast. In heel Nederland gaan de vrijwilligersacties van NLDoet niet door. Buurthuis De Poort en Ons Raadhuis in Velp gaan even dicht en de komende weken is er geen Rhedens en Velpsch Maal. Museum Rheden in Oorlogstijd en het Gelders Geologisch Museum sluiten voorlopig hun deuren. Filmhuis Dieren vertoont tot eind maart geen films. De schaapskooi in Rheden sluit, en de Lammetjesdag is afgelast. De Dierense Speeltuin is gesloten.