Getuigen gezocht aanrijding Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 7 maart rond 22.25 uur vond op de Wapsumsestraat – N345 tussen Brummen en Zutphen een verkeersongeval plaats. Door nog onbekende oorzaak vloog een rode Citroën C1 uit de bocht, die vervolgens zwaar beschadigd in de berm belandde. Toen de politie arriveerde was de bestuurder inmiddels gevlucht. De politie trof in genoemd voertuig meerdere ballonnen aan en in de naastgelegen sloot lag een tankje met lachgas. Het is nog onduidelijk wie de gevluchte bestuurder is en of hij verwondingen heeft. De politie doet onderzoek naar het ongeval en is op zoek naar getuigen die iets bijzonders hebben gezien met betrekking tot de rode Citroën C1. Mogelijk heeft iemand een persoon in de buurt van het incident zien weglopen. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie onder vermelding van procesnummer 2020105115.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink