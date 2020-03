Geslaagd voorjaarsconcert Amady

EERBEEK – Het voorjaarsconcert van Accordeonvereniging Amady kon onlangs gelukkig nog doorgaan in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek. Het was een geslaagd concert, waarbij het publiek genoot van een divers programma voor zowel het B- als het A-orkest. Er werd genoten, meegezongen en zelfs hier en daar een traan weggepinkt. Elly Baart zong het nummer Nocturne en drummer Riko Huisman bespeelde zowaar ‘het schuurpapier’ in het nummer Sandpaper-Ballett. Beide orkesten sloten samen het concert af met een uitvoering van Sloop John B, Max en Leef. Deze laatste stukken zijn, net als vele andere uit dit concert, gearrangeerd door dirigent Jeroen Gulikers. Ladyspeaker was Janouk Huisman.

Amady speelt op zondag 13 september in de muziektent in Eerbeek, samen met Zangkoor Te Gek.

amadybrummen@gmail.com