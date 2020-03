Gemeente Brummen beperkt dienstverlening

GEM. BRUMMEN – De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente Brummen. Het gemeentehuis blijft toegankelijk, maar de dienstverlening wordt wel beperkt. Alles om onnodige risico’s op verspreiding van het virus te voorkomen.

Het Servicepunt in Eerbeek is tot minimaal 6 april gesloten. Voor het gemeentehuis in Brummen komt de openstelling op donderdagavond te vervallen. Het is momenteel niet mogelijk een afspraak te maken via de digitale agenda. Een aantal zaken, zoals een verhuisaangifte of het aanvragen van een uittreksel, kan online worden geregeld. Wie om een andere reden een afspraak wil maken met burgerzaken, die absoluut niet kan woachten, kan contact opnemen via tel. 0575-568 233 en burgerzaken@brummen.nl.

Bijeenkomsten die worden gehouden in het gemeentehuis of door de gemeente worden georganiseerd op een andere locatie komen te vervallen. Veel medewerkers van de gemeente werken vanuit huis, maar zijn telefonisch en per e-mail zo goed mogelijk bereikbaar.

Team voor Elkaar

Er zijn even geen inloopspreekuren van Team voor Elkaar in Plein Vijf, Servicepunt Eerbeek en gezondheidscentrum De Toren. Team voor Elkaar is gewoon dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar, een mail sturen kan naar info@teamvoorelkaar.nl. Per situatie oordeelt de medewerker van Team voor Elkaar of het maken van een afspraak op korte termijn nodig is of dat de vraag op een andere wijze of tijdstip beantwoord kan worden.