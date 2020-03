Gemeente Bronckhorst vraagt inwoners naar invulling school- en werfterrein Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – De gemeente Bronckhorst heeft met dorpsraad Keppel-Eldrik afspraken gemaakt over het betrekken van inwoners van Hoog-Keppel bij de invulling van de terreinen van de oude dorpsschool en gemeentewerf in Hoog-Keppel. Het doel van de gemeente is om op beide terreinen te komen tot duurzame initiatieven voor wonen, zorg en/of commerciële functies. De dorpsraad ondersteunt dit doel. Dit meldt de gemeente Bronckhorst.

De gemeente verkoopt de terreinen onder specifieke voorwaarden aan de initiatiefnemers met het beste plan. De gemeente organiseert hiervoor een open inschrijving waarop iedereen kan reageren met een (woon)plan. De ontwikkeling van het plan is na verkoop van de gronden de complete verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

De gemeente en dorpsraad gaan samen de randvoorwaarden voor de verkoop en ontwikkeling van beide terreinen bepalen. Dit gebeurt in twee werksessies eind maart en half april. Tijdens een buurtavond eind april worden de randvoorwaarden met omwonenden van de locaties besproken. De voorwaarden kunnen eventueel verfijnd worden met de inbreng van de buurt.

De verkoopprocedure wordt in mei opgestart waarbij initiatiefnemers gedurende 8 weken plannen kunnen indienen.

Een beoordelingscommissie, waarin ook een afgevaardigde van de dorpsraad zit, beoordeelt de binnengekomen plannen. Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst nemen vervolgens een zelfstandig besluit, waarbij zij het oordeel van de beoordelingscommissie meewegen.