LOENEN – Het CDA Apeldoorn-raadslid Henk Verheul uit Loenen laat weten dat het spreekuur, dat gepland stond voor dinsdag 7 april in het ontmoetingscentrum De Bruisbeek, wegens het coronavirus niet door gaat. Mocht men contact willen, dan is hij te bereiken via het telefoonnummer 06-22467118.