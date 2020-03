Geen prikpost in De Brink

LOENEN – Het bestuur van het Dorpscentrum De Brink in Loenen heeft bericht ontvangen van het Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn dat met ingang van maandag 23 maart de prikpost in het centrum gesloten is. Tot nader bericht kan men er op woensdag en vrijdag niet meer terecht voor bloedprikken. Patiënten dienen, zolang deze maatregel geldt, het prikken in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.