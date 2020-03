Geen Motortreffen in Beekbergen

BEEKBERGEN – Jaarlijks organiseert de Motorclub De Klassieker een Motortreffen bij Auto Schade Herstel Bedrijf Henk de Groot in Beekbergen. Ook dit jaar stond dit in de planning, maar door de corona-uitbraak heeft het bestuur moeten besluiten om het evenement dit jaar niet door te laten gaan. Het bestuur gaat er van uit dat eenmalig is, en dat het evenement volgend jaar weer normaal en dit zonder risico georganiseerd kan worden.