Geen diensten in Protestantse kerk Loenen

LOENEN – In overeenstemming met de corona-richtlijnen zullen er op zondagen 29 maart en 5 april geen kerkdiensten worden gehouden in de Protestantse kerk in Loenen. Op website van deze kerk zal elke zondag vanaf 9.00 uur een nieuw filmpje te zien zijn met schriftlezing en een korte overdenking van dominee Marcel Oostenbrink.

De diaconie van de Loenense kerk meldt op de site: “Wie had een paar maanden geleden kunnen voorzien dat het coronavirus zo’n grote impact op de mensen en de samenleving zou hebben. Veel mensen worden ziek en sommigen overlijden zelfs en veel mensen worden in economisch opzicht door de ziekte getroffen. Tegenover alle ellende lijkt de gemeenschapszin in de maatschappij, die soms wat op de achtergrond was verschoven, weer wat toegenomen te zijn. Zo lijkt het virus ook nog goede dingen te brengen. We kunnen op dit moment het verloop van de crisis alleen maar afwachten. Het heeft een begin gehad en zal ook een einde krijgen. Maar in de tussentijd kunnen veel dingen gebeuren. We hopen dat degenen die door het coronavirus besmet worden, voorspoedig herstellen. Voor degenen die in economisch opzicht door het virus getroffen worden, hoopt de PKN Loenen met zijn beperkte mogelijkheden ook enige hulp te kunnen bieden en verneemt de kerk graag waar dat echt nodig is.”

Waar mogelijk probeert de kerk contact te houden met de gemeenteleden en andere inwoners van Loenen. Wie behoefte heeft aan contact of iemand weet die ziek is, dan kan men dit doorgeven aan Ds. Marcel Oostenbrink, tel. 06-11100130

Kerkklokken

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om de komende twee woensdagen, 25 maart en 1 april, van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. De beide Loenense kerken zullen om 19.00 ook hun kerkklokken laten horen als teken van hoop en troost.

info@pknloenenveluwe.nl