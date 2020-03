Geen bezoek op Tolzicht en De Beekwal

BRUMMEN / RHEDEN – Om de veiligheid van cliënten, bewoners en medewerkers en de voortgang van de zorg te waarborgen neemt Riwis Zorg en Welzijn een aantal extra maatregelen. Zo is bezoek niet langer welkom op woonzorglocaties De Beekwal in Eerbeek en Tolzicht in Brummen. Er is permanent een team beschikbaar dat zich met deze maatreglen bezighoudt. Uitzonderingen op de bezoekregel zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten of mensen van wie de situatie hard achteruit gaat. Hierover kan telefonisch worden overlegd met de betreffende locatie. De recepties zijn dagelijks tot 13.30 uur bereikbaar.

Daarnaast biedt Riwis op dit moment geen activiteitenprogramma aan. Daarnaast wordt uiteraard van iedereen verwacht de hygiëneregels in acht te nemen.

www.riwis.nl