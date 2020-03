Geen bezoek aan Kasteel Ter Horst

LOENEN – Het bestuur van de stichting Wijnand Hacfort heeft besloten om ook gehoor te geven aan de de beperking van de activiteiten in verband met de coronavirus uitbraak. Dit betekent dat de rondleidingen door vrijwilligers in en om het kasteel Ter Horst in Loenen tot omstreeks 6 april niet doorgaan. Wanneer de rondleidingen, die gewoonlijk iedere week op maandagmorgen plaatsvinden, worden hervat, wordt later bekendgemaakt.