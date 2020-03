Fysio- en cesartherapeuten Dieren schorten behandelingen op

DIEREN – De praktijkhouders van de fysiotherapie- en cesartherapiepraktijken in Dieren hebben in onderling overleg besloten dat ook zij, in navolging van onder andere huisartsen, poliklinieken en tandartsen, fysieke behandelingen opschorten. Dit is volgens hen een noodzakelijke en logische stap om een snelle verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

De fysiotherapeuten en cesartherapeuten van Dieren nemen daarmee hun maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid: “Wij willen patiënten en collega’s niet meer dan noodzakelijk blootstellen aan mogelijke besmetting. Ook willen we samen met de rest van de medische zorg, onder andere de huisartsen, dit signaal uitdragen naar de bevolking van Dieren en omstreken.”

De praktijken zijn de komende weken wèl telefonisch bereikbaar, evenals via mail en waar mogelijk via beeldverbinding. Patiënten kunnen zo hun vragen stellen, advies inwinnen of huiswerkoefeningen krijgen. Op deze manier proberen de therapeuten iedereen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

Ook blijven de praktijken, mede op verzoek van de huisartsen, dringende noodzakelijke fysiotherapeutische zorg verlenen. Hierbij worden alle hygiënemaatregelen in acht genomen. Patiënten kunnen hiervoor bellen met de algemene nummers van de prakijken.

Deze maatregel is genomen door praktijk fysiotherapie Het Nieuwland, Manueeltherapeuten.com, Cesar oefentherapie Dieren, Fysioplein9 en Fysiotherapie het Centrum.