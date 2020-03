Foi, Foi: Mollen vangen…

A’j buutenaf tussen de weilanden woont he’j vake last van mollen in de tuin. Doar heb de luu die in un nieuwbouwbuurte woont gien weet van. Das wel un groot veurdeel want van die mooie fluwelen beesies ku’j knap last hebben. Ze kunt oe de tuin kats verbouwen. Veural a’j pas gres heb ezeeid. Ze nuump dit ok wel met un old woord ‘vertestoreren’ (vernielen). Ik heb wel is un keerl ezeen die un slange achter de knalpiepe deed van de brommer en ut uutende in de mollengang. En dan maar gas geven. Die dampen help maar effen. Sommigen probeert ut met pieren en vergift. Dat help ok niet, want volgens de kenners is ut vergift niet stark genog meer.

De beste manier um de mollen op te ruumen bint gewoon de klemmen of zelf met de schuppe d’r uut wippen. Ie weet dan ok meteen of de mollen vot bint. Vake bint d’r meer as ene. Ie snap niet woar ut spul vandan kump, maar ze komp d’r wel op af. D’r bint speciale mollenvangers die d’r goed verstand van heb. In Klarenbeek is ok zo’n keerl. Boeren die alderjekes last hadden van mollen kunt um inhuren. Veural in ut heuiland is ut bar lastig al dat zand tussen ut gemeeide gres.

Ik heuren pas nog un mooi (stark) verhaal oaver ut vangen van mollen. Ut hef zich un paar joar elejen af espeuld. In ut veurjoar had iemand veul last van mollen in de tuin. Hee ving ze altied goed met klemmen die hee in de gangen zette. De buurman had d’r natuurlijk ok last van want de mollen kent gien grenzen. Hee had d’r niks verstand van en vroeg an de man hoe hee de mollen zo goed kon vangen. Die liet um zien hoe hee dat deed met de klemmen. Dat kon hee ok wel en koch un paar klemmen bie de boerenbond en zetten die in de mollengangen in de tuin. De buurman zetten d’r un paar stokken bie want hee mos de klemmen rap terugge kunnen vinden in ut gres.

De man wol de buurman, bekend as un praatjesmaker, is te pakken nemmen. Die deed vake of hee alles goed kon. Ok dat vangen van de mollen. Ja,ja… Hee zol de mollen wel effen rap wegvangen. De man ving in zien eigen klemmen de volgende dag twee mollen. Hee d’r stiekem mee noa de tuin van de buurman en deed twee mollen in één klem. Van beide kanten een. Dat kan in werkelijkheid natuurlijk nooit, want de klem slöt bie de eerste aanraking dadelijk dichte.

Un dag later kwam de buurman met veul trots de vangst loaten zien. Twee mollen in één klem. Hee snappen d’r niks van en vroeg de man hoe dit kon. De buurman had d’r wel un verkloaring veur: “D’r zat natuurlijk un piere in ut midden van klem woar beide mollen krek gelieke op af kwamen en zodoende vast kwamen te zitten”. De buurman geleuven ut eerst ok nog. Ut is niet bekend of hee ooit achter de eigenlijke rèden is ekommen…

Goed goan,

Martien, De Platschriever uut Loenen

