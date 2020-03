Fietsop1 en Oudheidkundige Kring slaan handen ineen voor fietsmuseum

DIEREN – Stichting Fiets op 1 heeft een nieuwtje heeft op vrijdag 6 maart een samenwerking beklonken met Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal. Binnenkort gaan zij een Pop-Up Fietsmuseum te realiseren in Dieren. De heren Jan Jansen, Jan Withaar en Jeroen van Gessel voorzien het museum van advies en interessante geschiedenis omtrent de Fiets.

Stichting Fiets op 1 is eind 2019 opgericht. Sinds februari 2020 is Michiel van den Deijssel aanspreekpunt/projectleider voor het Fietsmuseum van Stichting Fiets op 1. Mensen die nog fraaie fiets-items heeft die interessant zijn om te laten zien in het museum of mensen die interesse hebben om vrijwilliger te worden, kunnen zich aanmelden via fietsmuseum@fietsop1.nl .

Op de foto staan van links naar rechts: Jaap van der Eerden, voorzitter van de Stichting Fietsop1, Michiel van den Deijssel, projectleider bij de Stichting Fietsop1, Jeroen van Gessel en Jan Jansen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en Robbert Volker, secretaris van Stichting Fietsop1. Op de foto ontbreekt Ben Denekamp van Fietsop1 en Jan Withaar van de Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal.