Fietsendieven aangehouden

BRUMMEN – Op donderdag 12 maart rond 21.00 uur is er bij het station in Brummen een Gazelle-fiets gestolen. Dankzij een oplettende melder is de dader aangehouden en zal er proces-verbaal worden opgemaakt worden, meldt de politie.

Ook zondag 15 maart rond 20.00 uur is er weer een fiets gestolen bij het station. De eigenaar zag zijn fiets staan bij een horecagelegenheid en de politie zag een man op die fiets wegfietsen. De dader is uiteindelijk aangehouden in Spankeren. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.