Fiets mee met Team PA, Maarten Tjallingii en bekende Rhedenaren

RHEDEN – Altijd al eens de Posbank willen bedwingen in het wiel van oud-profrenner Maarten Tjallingii? Of fietsen met wethouders en een keur aan bekende Rhedenaren? TeamPA uit Rheden houdt op 4 april een speciale Support Ride waarbij dat mogelijk is.

Elk jaar reist TeamPA uit Rheden af naar Frankrijk om geld bij elkaar te fietsen tijdens de Alpe ‘d HuZes. Dit jaar gaat het team al weer voor de tiende keer. Om alle inwoners van de gemeente en het dorp Rheden te bedanken voor hun jarenlange steun, organiseren de teamleden nu deze speciale rit. Iedereen kan zich bij deze korte tocht aansluiten. Die start om 15.30 uur vanaf het Marktplein in Rheden. De minimale kosten om deel te nemen bedragen 7.20 euro (inclusief servicekosten), maar meer geven mag natuurlijk altijd, de opbrengst komt ten goede aan de strijd tegen kanker. Aanmelden kan op www.posbank-challenge.nl. Inschrijven kan ook op de dag zelf op het Kerkplein van de Dorpskerk.

De rit is onderdeel van een dag vol evenementen op en rond de Posbank. Kijk op www.posbank-challenge.nl om te zien wat er die dag allemaal nog meer te doen is.