Faunadag Middachten afgelast

DE STEEG – De jaarlijkse Faunadag op Kasteel Middachten gaat niet door, vanwege toenemende zorgen over het coronavirus. Dit heeft het organiserend comité donderdag 12 maart besloten, in samenspraak met de verantwoordelijken op Middachten. Het evenement dat jaarlijks zo’n 1000 tot 1500 bezoekers trekt zou plaatsvinden op 21 maart.

In De Steeg zijn nog geen mensen besmet met corona, maar landelijk neemt het aantal besmettingen steeds verder toe. De organisatie wil geen risico nemen, voor zowel medewerkers, vrijwilligers, standhouders als bezoekers. Mogelijk dat het evenement later dit jaar alsnog door kan gaan, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.