ELLECOM – Zondag 8 maart werd in het Dorpshuis in Ellecom de eerste Ellecomse boekenmiddag gehouden. Ellecomse schrijvers toonden op deze dag hun werk aan het publiek. Ook waren locale leesclubs van de partij. Zij vertelden over de boeken die binnen de club gelezen hadden en gaven tips over het organiseren van leesclubs. Bij een een tweedehands boekenruiltafel konden bezoekers een eigen meegenomen boek ruilen voor een ander exemplaar.

Foto: Han Uenk