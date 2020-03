Een Stief Kwartiertje: Hersenschim

Mijn naam indachtig kan ik de huidige situatie waarin ons land en dus ook onze regio verkeert, niet anders dan omarmen, misschien wel knuffelen, als het contact maar leidt tot een vitaal Veluwezoom van gezonde mensen. De samenleving komt goeddeels tot stilstand, maar niet tot rust, maar het zal helpen wanneer we eerdaags de mensen, die behept zijn met het hamstervirus, op hun eigen toilet in quarantaine zetten, waar ze moeten leren om naast hun achterwerk ook hun hersenschimmen af te vegen.

Nu de Boekenweek voorbij is hebben we veel tijd om te lezen en wie aandachtig leest komt vaak tot bezinning. Waar gaat het in dit leven om en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet gek maken? Daarvoor is bezinning maar vooral afzondering nodig, al wordt afzondering over het algemeen als een angstig fenomeen beschouwd, want de mens is een sociaal wezen, hamsteraars uitgezonderd. We moeten gaan wandelen in onze prachtige omgeving, want dat is een heel goede vorm van bezinning; de natuur vertelt meer dan welke deskundige dan ook. Wij mensen hebben de natuur de laatste decennia gemanipuleerd, maar ze slaat nu meedogenloos terug, ze heeft zelfs ons leven overgenomen. Na de wandeling gaan we terug naar huis om nog meer rust in ons hoofd te brengen. Het is een goed moment om onze partner en kinderen opnieuw te leren kennen. En ’s avonds wordt mens-erger-je-niet weer eens gespeeld en dat leert ons om na te denken over winst na verlies.

Het zal ook weer rustiger worden op de Veluwse wegen en dat helpt ons enigszins van het stikstofprobleem af. We kunnen net als de natuur weer wat beter ademhalen. We mogen en kunnen natuurlijk ook niet meer vliegen en als we dat allemaal langere tijd volhouden dan kunnen we misschien alsnog de klimaatdoelen van Parijs halen, waarvan de oorzaken ook pandemische vormen hebben aangenomen. Hopelijk vinden we dan, al peinzend in de uren thuis op de bank, alsnog het juiste medicijn om ons leven weerbaar te maken en te houden. Misschien hoeft Vliegveld Lelystad dan niet open en zal de lucht boven de Veluwe letterlijk geklaard worden van angst vermengd met stikstof en dus ook boven het Soerens Belang, onze regionale strijders voor behoud van frisse lucht.

We hoeven morgen op ons werk niet langer mee te doen aan praatsessies en evaluaties, die we zo vaak ervaren als geprotocolleerd tijdverlies, want thuis in alle rust vinden we overal een oplossing voor. Kortom, gedwongen bezinning leidt tot grote maatschappelijke voordelen en kansen. Als alles wat rustiger wordt en we ons doen en laten wat dichter bij huis zoeken dan worden we wat minder afhankelijk van de rest van de wereld. En duurzamer. Er breekt dan geen economische ramp uit en de hele wereld is niet ontregeld als er een paar weken geen spullen uit China komen. Controle wordt door de moderne mens tot op heden altijd gezien als het medicijn voor elke kwaal, maar is een waandenkbeeld dat al decennia rondwaart in onze hoofden, een hersenschim.

De grote vraag is natuurlijk wat wij uiteindelijk zullen leren van de huidige situatie, die zeer ernstig is. Bezinning levert altijd veel op, maar de geschiedenis van de mensheid heeft ons ook geleerd dat er na een crisis altijd grote en mooie woorden worden gesproken in de geest van ‘nooit weer…etc’, maar daarna vervallen we vaak weer in ons oude gedrag. Wellicht worden we allemaal eerdaags aangestoken met solidariteit en hopelijk zal dat geen hersenschim zijn.

Desiderius Antidotum