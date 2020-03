Doesburgse oorlogsdagboeken verschijnen als minizine

DOESBURG – Afgelopen week is het minizine Belegerd en Bevrijd overhandigd aan burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg. Het boekje is samengesteld, geschreven en bewerkt door Henk IJbema en Tineke Beishuizen en beschrijft de gebeurtenissen in Doesburg tijdens de eerste 15 dagen van april 1945, de Belegering. Het minizine wordt de komende dagen op 4500 Doesburgse adressen verspreid in een folderpakket en is in digitale vorm te bekijken en te downloaden van de website van HetHuisDoesburg.

Het nieuwe minizine is gewijd aan wat Doesburgers de zwaarste oorlogsperiode noemen. Het vertelt over de gebeurtenissen aan de hand van dagboekaantekeningen van Doesburgers die erbij waren. Belegerd door en onder vuur van de Canadese bevrijders hield de bevolking zich weken schuil in de eeuwenoude kelders van de stad. Veel Doesburgers schreven in die dagen op wat ze meemaakten. Zo ontstonden de Doesburgse oorlogsdagboeken. Het verhaal van die dagboeken wordt ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid verteld in een toegankelijke vorm.

In 2015 werden sommige van deze dagboekfragmenten al eens in feuilletonvorm gepubliceerd in De Gelderlander. Naar aanleiding daarvan kwamen nieuwe dagboeken te voorschijn. Voor HetHuisDoesburg waren die nieuwe gegevens aanleiding de reconstructie aan te vullen en te actualiseren. Het nieuwe minizine is het derde in een serie en werd voorafgegaan door de edities Ode aan de brug en Ode aan Doesburgse Grensverleggers’ die beide gretig aftrek vonden.

Belegerd & Bevrijd is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Doesburg, de Gestichten Doesburg en Het Badhuis. De makers werden ondersteund door Philadelphia Werk en Begeleiding WEC Doesburg, Stadshotel Doesburg, Only for Men, VVV Doesburg, Boek en Buro Nieuwenhuis, Hami Drukkers en AVO Verspreidingen. De Doesburgse bedrijven Ubbink, Hoornstra Bouw en Claus Doesburg verspreiden het minizine onder hun personeel.

Het minizine kan vanaf zondag 29 maart online worden doorgebladerd en gedownload op www.hethuisdoesburg.nl.