Dienstverlening gemeente Rheden beperkt

GEM. RHEDEN – Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, heeft het kabinet op zondag 15 maart opnieuw maatregelen afgekondigd die duren tot en met in ieder geval 6 april. De dienstverlening van de gemeente Rheden blijft beschikbaar, maar de maatregelen hebben wel een aantal gevolgen.

Zo zijn de servicecentra in Velp en Dieren met ingang van dinsdag 17 maart gesloten. Op het gemeentehuis in De Steeg kunnen inwoners wel terecht, maar alleen als zij een afspraak hebben gemaakt. Een afspraak maken kan via www.rheden.nl of tel. 026 – 4976911. Het zwembad De Dumpel in Velp en de sporthallen in de gemeente zijn gesloten, net als de dorpshuizen. Met uitzondering van het consultatiebureau en de prikpost.

Om besmetting met het coronavirus voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen, gaan medewerkers van de gemeente niet meer op huisbezoek. Overleg vindt zoveel mogelijk telefonisch en/of digitaal plaats. Daar waar dat niet kan, zal er sprake zijn van maatwerk.

Alle bijeenkomsten die de gemeente voor de komende 3 weken had georganiseerd, gaan niet door. De gemeenteraad van Rheden vergadert niet meer tot en met 6 april. Waar nodig vindt telefonisch overleg plaats.