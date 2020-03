DIEREN – Op vrijdagen 27 maart en 3 april wordt in De Oase in Dieren de cursus Eerste Hulp aan Kids gegeven. In twee avonden worden alle belangrijke handelingen voor het geven van eerste hulp aan kinderen geleerd: van verbranding tot verdrinking, van verstuiking tot vergiftiging. De cursus is bedoeld voor ouders, grootouders en oppas, de kans is groot dat zij de eersten zijn die bij een ongeluk(je) eerste hulp moeten verlenen. Omdat de cursus wordt gegeven volgens de richtinglijnen van Het Oranje Kruis, is deze ook geschikt voor gastouders, kindercoaches, juffen, meesters en andere professionals die met kinderen omgaan.

Er worden twee leeftijdsgroepen behandeld: de zuigeling van 0 tot 1 jaar en het kind van 1 jaar tot de puberteit. Tijdens de twee cursusavonden wordt onder andere geleerd hoe eerste hulp kan worden verleend bij stoornissen in de ademhaling, het verliezen van het bewustzijn, uitwendige wonden en ernstige bloedingen, tandletsel, het innemen van giftige stoffen en insectensteken en -beten.

De cursus wordt gegeven in de Oase in Dieren, de lessen duren beide dagen van 19.00 tot 22.30 uur. De kosten bedragen 89 euro. Veel zorgverzekeraars vergoeden (een) deel van de kosten uit het aanvullend pakket. Aanmelden kan via www.eerstehulpaankids.nl of tel. 0314-643443.