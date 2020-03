Caleidoz stopt activiteiten

DOESBURG – Caleidoz, de welzijnsorganisatie van de gemeenten Zevenaar en Doesburg, zal haar activiteiten voorlopig stoppen uit voorzorg voor het coronavirus. Deze maatregelen gelden zeker tot en met 6 april. De medewerkers en vrijwilligers van Caleidoz proberen zo goed mogelijk het persoonlijk contact met de inwoners te onderhouden. Dit gaan zij doen per telefoon, e-mail of Skype, in dezelfde frequentie waarin dit voorheen gebeurde. Mensen met vragen kunnen via de Servicedeks contact opnemem net Caleidoz, tel. 0316-243204, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 14.00 uur.