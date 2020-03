Buurthuis de Poort voorlopig dicht

VELP – Er zijn door de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Omdat een groot deel van de activiteiten van Buurthuis de Poort in Velp is gericht op ouderen, heeft het bestuur besloten alle activiteiten tot en met 31 maart af te gelasten. Zo is er dus ook geen Velpsch Maal op 18 maart.