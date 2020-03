Business & Shopping: Pannenkoeken van Strijland nu ook aan huis bezorgd

RHEDEN – Ook nu het restaurant niet meer open kan zijn in verband met de coronamaatregelen, doet Pannekoekhuis Strijland in Rheden er alles aan om hun gasten te kunnen voorzien van overheerlijke pannenkoeken. “Afhalen kon al, maar voor wie dat niet lukt, gaan we nu ook bezorgen”, aldus Martijn Westdijk.

Afhalen was bij het bekende Rhedense pannenkoekenrestaurant al langer mogelijk en dit blijft nu ook de beste manier om een pannenkoek te bestellen. Mocht dat niet lukken, dan stappen Westdijk en zijn medewerkers zelf in de auto om pannenkoeken te gaan bezorgen bij gasten in de gemeente Rheden. “Als onze gasten niet naar ons kunnen komen, dan brengen wij de pannenkoeken maar naar hun toe”, aldus Westdijk.

Bestellen kan door het restaurant te bellen (tel. 026-4951382), betalen kan aan de deur, liefst met pin. Gasten mogen ook naar de zaak komen, daar hun bestelling plaatsen en even wachten tot het klaar is. “Bij dit alles houden we uiteraard de richtlijnen van het RIVM nauw in de gaten. Zowel in de keuken, als bij het afhaalloket en bij de gasten aan de voordeur”, zegt Westdijk.

Momenteel is bestellen mogelijk tussen 16.00 en 19.00 uur. Aan de andere kant is deze service beschikbaar zolang dit vanuit de overheid nog is toegestaan. “De onzekerheid is groot, maar we maken er met zijn allen het beste van. Zo lang het kan, blijven de pannenkoeken van Strijland voor iedereen beschikbaar.”

www.pannekoekhuisstrijland.nl