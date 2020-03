Business & Shopping: Lian Brandsma Uitvaartzorg biedt livestream van uitvaart op elke locatie

LOENEN – Het pakket aan maatregelen om het coronavirus in te dammen houdt onder andere ook in dat er maximaal dertig mensen mogen worden uitgenodigd voor een uitvaart. Dit betekent dat vaak niet alle bekenden afscheid kunnen nemen van een overledene. Lian Brandsma Uitvaartzorg biedt daarom nu mobiele livestreaming aan, zodat de plechtigheid op afstand via internet kan worden gevolgd.

“Ik begrijp de maatregelen tegen corona heel goed, maar bij een uitvaart is dit natuurlijk heel verdrietig”, aldus Lian Brandsma. “Ik moet families vertellen dat ze selectief moeten zijn in wie ze uitnodigen voor het afscheid. Er mogen maximaal dertig mensen komen, terwijl ze er misschien wel driehonderd hadden willen uitnodigen.”

En dus ging Lian op zoek naar een alternatief. Sommige locaties, zoals Crematorium Dieren bieden een streamingdienst aan, waarbij nabestaanden thuis via internet de plechtigheid kunnen volgen. Dat moet toch op locatie kunnen?, vroeg Lian zich af. “Ik wil zo’n videodienst ook aan kunnen bieden in dat kleine kerkje of op de natuurbegraafplaats.” En dus is ze gaan zoeken. Na veel google- en uitzoekwerk vond ze een bedrijf dat voor haar een mobiele livestream kan verzorgen vanaf elke locatie. “Er komt een cameraman met de benodigde apparatuur om de beelden direct door te sturen naar een beveiligde internetsite. Nabestaanden kunnen zelf aangeven wie er kan inloggen, er is geen reclame op de site, het gebeurt allemaal heel discreet.”

Het is een schrale troost, maar Lian is blij dat ze op deze manier een alternatief kan bieden. “Met deze dienst kunnen mensen die niet bij de uitvaart kunnen zijn, toch alles meebeleven.”

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl